Британские ученые разгадали одну из загадок Антикитерского механизма

Антикитерский механизм многие ученые называют самым древним механическим компьютером. Это устройство, которому более 2 тысяч лет, было поднято в 1901 году с древнего судна, потерпевшего крушение. Его останки и груз обнаружили греческие ныряльщики за губками в апреле 1900 года недалеко от острова Анткитера в Эгейском море.

При помощи метода трехмерного рентгеновского изображения, сделанного ранее, британским ученым удалось расшифровать принцип работы зубчатой передачи этого устройства, которое использовалось для предсказания астрономических событий. Они создали действующую модель механизма.

Тони Фрит, профессор Университетского колледжа Лондона: "Теперь он разделен на множество частей, поэтому на самом деле собрать воедино то, из чего он сделан, очень сложная трехмерная головоломка. Сейчас он разделен на 82 фрагмента, и вы должны зацепиться за их крошечные подсказки, чтобы понять, как они это сделали и как работала эта машина. И рентгеновские снимки дали нам огромное количество дополнительной информации".

Механизм этого похожего на часы древнего артефакта содержал не менее 30 бронзовых шестерёнок в прямоугольном деревянном корпусе, на бронзовых передней и задней панелях которого были размещены циферблаты со стрелками. Устройство использовалось для расчёта движения небесных тел и позволяло узнать дату 42 астрономических событий.

Тони Фрит:_ "Оно воссоздает то, как, по нашему мнению, на самом деле выглядел механизм. И это потрясающее изображение космоса, в нем есть планеты, каждая из которых находится на отдельных кольцах, и это все в одном механизме"._

По словам исследователей, это открытие приблизило их на шаг к пониманию всех возможностей этого древнего механизма, который сегодня хранится в Национальном археологическом музее в Афинах, и того, насколько точно он предсказывал астрономические события.