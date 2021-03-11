Американская экономика получит вливаний на 2 трлн долларов

Нижняя палата Конгресса США одобрила с перевесом в девять голосов - 220 "за", 211 "против" - пакет помощи американской экономики. Объем мер составил почти 2 триллиона долларов.

Американский президент приветствовал принятие законопроекта, который предполагает, в частности, и предоставление прямых выплат размером 1 400 долларов 85% налогоплательщиков страны.

Принятый документ предусматривает создание 7 миллионов рабочих мест.

Однопартийцы Байдена проект одобрили, республиканцы голосовали против его принятия.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил прессе следующее: "Если экономика возвращается, если прививочная кампания идет вперед, если выход из пандемии не за горами, и если все указывает на грядущий рост, то зачем нам тратить триллионы?".

Джо Байден занимает кресло президента 50 дней, он расценил итоги голосования как жест поддержки миллионов американцев: "В законе учитывается необходимость инвестиций в продолжающуюся вакцинацию и в диагностику, эти деньги дадут возможность открыть новые прививочные пункты, что, в свою очередь, позволит вернуться в очному обучению в школах в безопасных условиях. Принятие документа было сделано в общенациональных интересах всей страны, всех ее жителей".

Байден также подчеркнул, что подпишет документ в пятницу, и он сразу же вступит в силу.

Один из пунктов будущего закона продлевает право безработных на получение пособия вплоть до сентября месяца, тем, кто оказался на бирже труда, предполагается выплачивать 300 долларов еженедельно.