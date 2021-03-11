В Мадриде и Париже почтили память жертв терроризма

В Мадриде и Париже прошли торжественные церемонии, посвященные дню памяти жертв терроризма. День памяти был учреждён после трагедии 11 марта 2004 года, когда при взрывах в поездах в Мадриде погиб 191 человек. С тех пор список жертв террора неоднократно пополнялся новыми именами.

Траурная церемония состоялась в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон и экс-президенты Николя Саркози и Франсуа Олланд возложили венок к статуе «Произнесённое слово» у Дома инвалидов. В церемонии также приняли участие родственники погибших и выжившие в терактах.

В памятных мероприятиях в Мадриде кроме испанской королевской четы приняла участие еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, которая пообщалась с родственниками жертв терактов:

«Вы правы, что сегодня день не для жалости, а для восхищения вашей храбростью. Спасибо вам за выступление. Я присоединяюсь к вашим похвалам в адрес организаций родственников жертв. Ваши слова растрогали меня и ободрили, напомнив о важности надежды, о том, что жизнь стоит того, что жить. Ваши свидетельства напоминают нам о том, что наше общество должно поддерживать вас, и предупреждают об ужасных последствиях насилия».

В Париже в ноябре 2015 г. жертвами нападения исламистов стали 130 человек. Судебный процесс над участниками нападения должен начаться в сентябре этого года.

В Мадриде 17 лет назад террористы, связанные с Аль-Каидой подорвали четыре пригородных поезда. Приговоры виновникам этого теракта были вынесены в октябре 2007 г.