Роскомнадзор vs Twitter: взаимные претензии и условия перемирия

Замедление Twitter в России проходит «в штатном режиме» и никаких побочных инцидентов во время введения ограничений не произошло. На этом настаивают в Роскомнадзоре. В ведомстве подчеркивают, что принятые меры распространяются только на доставку изображений, а также аудио- и видеоматериалов. Они охватили всех пользователей мобильной связи и половину стационарных компьютеров, — говорится в сообщении.

О замедлении Twitter в России регулятор объявил в среду. После этого многие пользователи социальной сети стали жаловаться на то, что у них не загружаются изображения и видео. Одновременно перестали открываться сайты Кремля, правительства и некоторых государственных органов, в том числе и самого Роскомнадзора.

Совпадения

Официально проблемы с доступом к государственным порталам объяснили крупным сбоем у провайдера. «Ростелеком» сообщил о «глобальной аварии». Жалобы поступали и от пользователей зарубежных ресурсов, в частности, игровой платформы Steam и приставки Xbox, — сообщает «Медиазона». Из-за технических проблем была нарушена работа «Почты России»: в отделениях временно не могли принимать оплату по банковским картам и выдавать посылки по смс-кодам.

Критики Роскомнадзора в этой связи вспомнили о попытках заблокировать доступ к Telegram в России в 2018, когда ведомство добавляло в чёрные списки целые подсети IP-адресов. Из-за этого оказались отключены многие сторонние ресурсы и сервисы, некоторые из пострадавших впоследствии безуспешно пытались обжаловать действия ведомства в судах.

Создатели сервиса по борьбе с «интернет-цензурой» NTC обратили внимание на то, что при замедлении Twitter трафик фактически был ограничен и для других ресурсов, в адресах которых упоминалось сочетание t.co (например, сайт Microsoft). Утром в четверг, по данным интернет-активистов, это исправили.

Общественная дискуссия или детская порнография

Twitter раскритиковал замедление работы социальной сети в России, отметив широкомасштабный характер ограничений. В компании заявляют о попытках российских властей «заблокировать и задушить общественную дискуссию в интернете».

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин эти обвинения отверг. В интервью «Интерфаксу» он назвал позицию Twitter «абсурдной», напомнив о претензиях регулятора к социальной сети:

Что можно сказать, если интернет-сервис называет распространение детской порнографии, призывы к суициду, пропаганду наркотиков общественной дискуссией? Вадим Субботин замглавы Роскомнадзора

По словам Субботина, российские чиновники пытались напрямую связаться с руководством компании Twitter, но ответа на свои запросы об удалении «однозначно опасного контента» не получили. Согласно статистике, которую представлял Роскомнадзор, российские власти направили администраторам социальной сети почти 30 тыс. требований (в том числе повторных) об удалении информации. 3168 твиттов до сих пор не удалены. В ведомстве утверждают, что речь идёт, в том числе, о призывах к самоубийствам, детской порнографии и информации о наркотиках.

«Последним ярким примером» неподчинения американской компании требованиям российских властей Роскомнадзор назвал историю о предполагаемых призывах к массовому суициду подростков 3 марта. В ведомстве уверены, что Twitter демонстративно проигнорировал требования удалить эти материалы.

Условием отмены ограничений на работу социальной сети Роскомнадзор называет удаление публикаций по требованию российских чиновников. Если Twitter не станет сотрудничать, регулятор грозится полностью заблокировать доступ к ресурсу.