В Берлинском зоопарке устроили праздник для горилл

Детёныша гориллы, родившегося 15 февраля в берлинском зоопарке, официально назвали Тиллой. Чтобы отметить это событие, смотрители зоопарка устроили для семьи горилл небольшой праздник. Животным предложили специальные пирожные, рис, малину, гранат, морковь. Имя детенышу выбрали жители Берлина в процессе голосования. В течение 7 дней зоопарк получил более 17 000 предложений: Надежда, Кови, Лок. Предлагали назвать малышку и "фрау Меркель.
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