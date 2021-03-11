В Берлинском зоопарке устроили праздник для горилл

Детёныша гориллы, родившегося 15 февраля в берлинском зоопарке, официально назвали Тиллой. Чтобы отметить это событие, смотрители зоопарка устроили для семьи горилл небольшой праздник. Животным предложили специальные пирожные, рис, малину, гранат, морковь. Имя детенышу выбрали жители Берлина в процессе голосования. В течение 7 дней зоопарк получил более 17 000 предложений: Надежда, Кови, Лок. Предлагали назвать малышку и "фрау Меркель.