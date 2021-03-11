Мексика легализует марихуану

Члены Палаты депутатов Конгресса Мексики одобрили изменения законодательства, разрешающие использование марихуаны совершеннолетними гражданами для отдыха и развлечения. "За" проголосовали 316 парламентариев, 129 "против", еще 23 воздержались.

Принятые поправки позволят жителям страны старше 18 лет иметь при себе до 28 граммов каннабиса для личного использования, а также выращивать от шести до восьми кустов конопли по месту жительства. Нарушителям положений закона грозят штрафы и тюремное заключение.

Любители марихуаны приветствовали решение депутатов.

Луис Мартинес, журналист: "Возможно, людям не так уж спокойно и удобно покупать каннабис на рынках. Там, как вы знаете, царят насилие, и коррупция. Есть информация, есть книги по выращиванию. Так почему бы не сеять, не выращивать это растение? На этом цепь насилия и коррупции оборвется".

Алан Сантьяго, курильщик: "Продажа марихуаны - рынок наркоторговцев. Но, если каннабис легализуют, я думаю, преступлений в Мексике станет несколько меньше".

Некоторые организации однако критикуют тот факт, что хранение марихуаны не полностью декриминализовано.

Хосе Ривера, член движения за легализацию марихуаны: "Власти попросту несколько изменили закон об использовании марихуаны в медицинских целях. Это более мягкий запрет, но это тот же тот же закон с другим названием".

Окончательное решение по каннабису примет Сенат. Голосование должно пройти до 30 апреля. После Канады и Уругвая, Мексика станет третьей страной в Северной и Южной Америке, легализовавшей марихуану. Мексиканские власти рассчитывают с помощью регулирования обращения каннабиса подорвать деятельность могущественных наркокартелей.