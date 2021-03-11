Ядерная энергетика после "Фукусимы"

Десять лет прошло с тех пор, как сильнейшее землетрясение и последовавшее за ним цунами привели к аварии на японской АЭС "Фукусима-1". Самая страшная ядерная катастрофа со времён Чернобыльской -86 года - нанесла сокрушительный удар по отрасли в целом, кардинально изменив отношение общественности к атомной энергетике.

Спустя столько лет, появилось ли у неё иное назначение - этот вопрос мы задали главе МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ: "Это способ производства энергии с практически нулевым выбросом парниковых газов. Вот какое у неё предназначение. Проблема - в соблюдении мер безопасности. Важно посмотреть, как этот вопрос стоит сегодня - в десятую годовщину аварии на "Фукусиме". Несчастный случай не определяет степень эффективности технологии или отрасли, точно так же, как падение самолёта не выводит из строя весь воздушный транспорт".

Но вместе с ядерной энергией вырабатываются радиоактивные отходы. И возникает проблема их безопасной для планеты утилизации. Для многих это серьёзный повод засомневаться в том, у атомной энергетики есть перспективы.

Рафаэль Гросси: "Я думаю, это вопрос скорее сформировавшегося мнения, чем технологий. С их точки зрения, решения есть. Задача в том, чтобы найти способ их реализации. Нет никаких препятствий, всё осуществимо. Это отрасль, у которой есть чёткое видение и план переработки отходов".

После катастрофы на "Фукусиме" странам пришлось усилить меры безопасности. А это - новые расходы. Атомная промышленность сталкивается с растущей конкуренцией. Тогда как "зеленая" энергетика становится всё более доступной.