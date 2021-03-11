Вспоминая Фукусиму

Жители Японии утром в четверг вспоминали, как 11 марта 2011-го года у северо-восточного побережья архипелага произошло землетрясение. Оно стало причиной цунами высотой более 10 метров. Гигантская приливная волна обрушилась на фукусимскую АЭС , а это бедствие привело к масштабной аварии, второй по тяжести в истории атомной энергетики после трагедии в Чернобыле.

В результате погибли почти 16 тысяч челорвк. До сих пор неизвестна судьба еще двух с половиной тысяч человек.

В траурной церемонии приняла участие императорская чета.

Император Нарухито почтил память погибших традиционным поклоном.

Премьер-министр Ёсихидэ Суга возложил цветы к мемориалу в Токио. Глава правительства подчеркнул, что восстановление пострадавших регионов вступило в заключительную стадию.

Зона отчуждения сейчас занимает более 330 кв. км.

Свыше 40 тыс. человек до сих пор не вернулись в свои дома.