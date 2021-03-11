"Фукусима": и через 10 лет ещё кипит работа

Произошедшее в Японии 10 лет тому назад землетрясение считается самым мощным в известной истории страны и одним из сильнейших за всю истрию сейсмических наблюдений в мире.

11 марта 2011 года вызванная подземными толчками гигантская волна частично разрушила и атомную электростанцию "Фукусима-дайити". Авария, в результате которой расплавилась активная зона реакторов сразу на трёх энергоблоках, стала самой масштабной в атомной энергетике после взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Правительство Японии и компания-оператор TEPCO руководят выводом АЭС из эксплуатации, включая дезактивацию. Все шесть реакторов остановлены. Под контролем находятся три из них - 4-й, 5-й и 6-й.

На первом этапе для остановки реакторов и предотвращения новых радиоактивных выбросов установки обливались водой, в результате чего собралось большое количество заражённой жидкости. С 2013 года началась очистка бассейнов реакторов от топлива (эта операция рассчитана на 10 лет). На третьем этапе лавообразный сплав ядерного топлива с бетоном и металлическими частями (коруим) необходимо удалить из 1-го, 2-го и 3-го реакторов.

В этом поврежденном реакторе содержится расплавленное топливо, и его необходимо постоянно охлаждать. Поэтому мы заливаем его водой. Вытекающая загрязнённая вода поглощается насосом, направляется в эту установку ALPS, и радиация практически удаляется - за исключением трития, который останется в резервуарах. Теруки Фукумацу старший технолог Toshiba Energy Systems and solutions corporation

Тритий - это часть молекулы воды, радиоактивный изотоп водорода, имеющий очень короткий период радиоактивного полураспада, он не накапливается в организме человека.

Собранная вода хранится в тысяче резервуаров: но все они к будущему году будут уже полны. Для решения проблемы предусмотрены два варианта: испарение воды в воздухе или её слив в океан, что очень беспокоит местных рыбаков и фермеров.

Но Кристоф Ксерри, директор Отдела ядерного топливного цикла и технологии обращения с отходами МАГАТЭ, говорит:

"Все ядерные реакторы имеют право выбрасывать небольшие количества радиоактивности в воду и в воздух, но всё это подлежит регулирующему контролю".

Вывод АЭС из эксплуатации должен быть завершен через 30-40 лет. Эксперты считают, что авария на "Фукусиме" имеет мало общего с чернобыльской.

Так, например, в Чернобыле произошёл выброс огромного количества плутония и америция, и поэтому Чернобыль заражён навсегда. Фукусима - это совсем другая история. Здесь произошёл в основном выброс радиоактивного цезия. А Период полураспада цезия-137 составляет 30 лет. Георг Штайнхаузер Университет Вильгельма Лейбница (Ганновер)

На территории, прилегающей к АЭС, идут также работы по восстановлению и обеззараживанию земель для возвращения местных жителей. С 2011 года из пострадавших районов уехали 88 тысяч человек, вернулись пока лишь 14 тысяч.