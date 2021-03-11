Еврокомиссия одобрила вакцину Jenssen/Johnsson&Johnsson

Еврокомиссия одобрила применение в Евросоюзе вакцины бельгийской компании Janssen – европейского подразделения американской корпорации Johnson & Johnson. Решение об этом было принято вскоре после того, как эту вакцину рекомендовало для регистрации Европейское агентство лекарственных средств. Эта одноэтапная вакцина рекомендована для лиц старше 18 лет. Эффективность препарата оценивается в 67%. Это уже четвертая вакцина от коронавируса, одобренная для использования на территории ЕС.

Ранее разрешение на применение получили вакцины компаний Moderna, AstraZeneca и Pfizer. Но пока страны ЕС не вышли на темпы вакцинации, запланированные в конце 2020 г.

Дэвид Набарро, спецпосланник Всемирной организации здравоохранения: «Вакцины не избавят нас от пандемии за пару дней. Мы постепенно достигнем с помощью вакцин уровня популяционного иммунитета достаточного для того, чтобы затормозить распространение инфекции. Но пока, ещё в течение многих месяцев, мы должны продолжать делать всё то, к чему привыкли за последний год. До конца ещё далеко».

Применение вакцины шведской компании AstraZeneca, одной из самых распространенных в Европе, было приостановлено уже в четырех странах. Такое решение приняли власти Дании, Исландии, Италии и Норвегии после появления сообщений об образовании у привившихся опасных для жизни тромбов. Европейское агентство лекарственных средств, со своей стороны, рекомендовало продолжить вакцинацию с помощью этого препарата, указав, что преимущества вакцины продолжают перевешивать риски