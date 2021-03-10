Коронавирус: рост заражений в Европе

Почти четыре миллиона зараженных и без малого 90 тысяч летальных исходов - таков промежуточный итог пандемии во Франции.

Ровно в год с момента введения первого локдауна в аптеках появилась вакцина, для которой не требуется рецепта, а делать инъекцию могут и будут фармацевты: Париж предпринимает все возможное, чтобы ускорить темпы прививок - среди тех, у кого осложнения от инфекции протекают наиболее тяжело.

В группу риска входят люди старше 50, у них имеется коморбидность - наличие тяжелого хронического заболевания: нарушение обмена веществ, диабет, ожирение, патология сердечно-сосудистой системы или онкологические недуги.

Вот что говорит один из фармацевтов (во Франции эта профессия относится к медицинским): "Мы проверяем дату рождения и наличие сопутствующих болезней - эти люди получат прививку в приоритетном порядке".

Один из посетителей аптеки откликается: "Хорошее дело, я был бы первым в очереди уколоться, если бы у меня были болячки".

В Дании разработали собственную вакцину от коронавируса, она называется "Adaptvac".

На этой недели стартует первая фаза испытаний, в ней участвуют 42 добровольца.

Некоторое время назад премьер-министр страны вместе с канцлером Австрии побывала в Израиле - там главы правительств двух европейских стран ознакомились с организацией прививочной кампании.

В Эстонии, в которой живет менее полутора миллионов человек, почти 77 с половиной тысяч инфицированных, и почти семь сотен летальных исходов от COVID-19.

В четверг начинает действовать локдаун - будет закрыто все, кроме продуктовых лавок и магазинов, торгующих товарами первой необходимости. Учебные заведения, в том числе начальные классы, переходят на дистанционное обучение.

Премьер-министр настоятельно рекомендовала не водить детей в детские сады.

А в Греции де-факто начали действовать "вакцинные паспорта" - посетить страну смогут только те, у кого имеется или прививка, или антитела, или же отрицательный тест на вирусоносительство.

Европа с ее более, чем 35 миллионами инфицированных и почти 850 тысячами умерших стала самым пострадавшим от вируса регионом мира.