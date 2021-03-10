Небесный гость возрастом в 5 млрд лет

Впервые за 30 лет на территории Соединенного Королевства найден метеорит. Это небесное тело ярко осветило английское небо 28 февраля, что позволило ученым точно вычислить район его падения и призвать местных жителей на поиски. Житель городка Уинчкомб в графстве Глостершир нашёл этого пришельца из космоса практически на пороге собственного дома в куче сажи.

«Это так называемый углистый хондрит, – разъясняет научный сотрудник Музея естественной истории в Лондоне Эшли Кинг, – а это значит, что он присутствовал при рождении нашей солнечной системы. Этому камню 4 млрд 600 млн лет. Он состоит из веществ, которые существовали, когда наша солнечная система только формировалась. Из них сформировались астероиды, кометы и, наконец, планеты, в том числе Земля».

Еще один осколок Уинчкомбского метеорита был найден на поле прилегающей к городу фермы Лахлана Бонда:

«Если он поможет нам немного пролить свет в прошлое, будет очень приятно рассказывать, что нашелся он на нашей земле».

Вероятно, метеорит перед падением раскололся на несколько фрагментов, поэтому ученые призывают жителей округи продолжать поиски.