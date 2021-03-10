Роскомнадзор замедлил Twitter и грозится заблокировать соцсеть

Никаких фотографий, никаких видео: Роскомнадзор начал «крестовый поход» против Twitter. Российские пользователи столкнулись с проблемами с доступом к сервису после того, как чиновники объявили об ограничении доступа к социальной сети. В сообщении надзорного ведомства сказано, что российские провайдеры замедлили работу Twitter для всех мобильных устройств и для половины стационарных компьютеров. На практике это обернулось значительными задержками при загрузке изображений.

Резкий рост числа жалоб на доступ к Twitter из России зарегистрировал и портал Downdetector, который собирает данные о сбоях в работе интернет-ресурсов.

Жалобы на сбои в работе Twitter от пользователей из России Данные портала downdetector.com

После ограничения работы социальной сети перестали открываться сайты Кремля, Госдумы и самого Роскомнадзора. В интервью интернет-изданию «Подъём» в федеральном агентстве заявили, что этот сбой с замедлением работы социальных сетей никак не связан. В 2018 г., когда российские власти пытались заблокировать все IP-адресам, которые использовались для доступа к Telegram, была нарушена работа многих сторонних сайтов и онлайн-сервисов.

Меры против Twitter чиновники объясняют нарушением российского законодательства об информации. В сообщении надзорного ведомства сказано, что социальная сеть не удалила более 3 тыс. материалов «с запрещённой информацией», в том числе с призывами к самоубийству, детской порнографией и сообщениями о наркотиках. В перспективе Роскомнадзор грозится полностью заблокировать Twitter, если требования российского регулятора не будут выполняться.