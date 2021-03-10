Путин и Эрдоган дали старт началу строительства 3-го блока АЭС "Аккую"

В Турции прошла торжественная церемония, посвященная началу строительства третьего блока атомной электростанции «Аккую» – проекта корпорации «Росатом». В режиме видеоконференции в церемонии приняли участие президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, которые дали старт укладке «первого бетона».

Реджеп Эрдоган: «Тесный диалог, который мы установили с моим уважаемым другом, играет ключевую роль не только в двухсторонних отношениях, но и в поддержании мира и стабильности в регионе. В Ливии, Нагорном Карабахе, Сирии и в других вопросах мы смогли достичь конкретных результатов при помощи турецко-российского диалога».

Владимир Путин: «Успешная реализация этого без преувеличения флагманского проекта не только позволит вывести на качественно новый уровень двустороннее сотрудничество в энергетике, но и в целом будет способствовать дальнейшему продвижению многопланового российско-турецкого партнёрства, содействовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран».

АЭС возводится на южном побережье Турции в провинции Мерсин. Всего будут построены четыре энергоблока. Строительство четвертого энергоблока начнется в 2022 г. Ввод станции в эксплуатацию, который намечен на 2023 г., позволит обеспечить 10% от потребностей Турции в электроэнергии.