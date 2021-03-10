"Норникель" выплатил гигантский штраф

Около 1,5 млрд евро - 146,2 млрд рублей - выплатила "Норильско-Таймырская энергетическая компания" в качестве возмещения ущерба, причинённого окружающей среде в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в прошлом году. Средства для выплаты своему дочернему предприятию предоставил "Норникель".

Большая часть этрй суммы - около 145, 5 млрд рублей - направлена в федеральный бюджет, Муниципальным властям Норильска выплачено около 685 млн.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде, но сумма взыскания была снижена. Средства будут в первую очередь направлены на поддержку экологических проектов в Красноярском крае.

Инцидент произошёл 29 мая 2020 года в районе Кайеркан города Норильска. Один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3 разрушился из-за проседания опор хранилища, и из него вылилось более 20 тыс. т нефтепродуктов.