Чрезвычайное положение на Гавайях

На Гавайях объявлен режим чрезвычайной ситуации. Островной штат страдает из-за проливных дождей и наводнений. Несколько сравнительно крупных поселков пришлось эвакуировать из-за прорыва дамб. Десятки человек пришлось спасать из окружённых водой домов. Во многих районах размыты дороги. При этом основной удар стихии Гавайи ожидают в пятницу.
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