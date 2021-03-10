Десант "Гринписа" на Евроцентробанк

Активисты "Гринписа" высадили десант на Евроцентробанк: активист на параплане сел прямо на крышу здания и развернул плакат, осуждающий политику заведения. По мнению "зелёных", ЕЦБ выдаётболее высокие кредитные рейтинги компаниям, загрязняющим окружающую среду, в то время как "экопроизводства" получают более низкий рейтинг.