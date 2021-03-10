В Россию за прививкой!

Новая форма туризма - приехать в Москву, чтобы привиться от коронавируса.

Например, в ГУМе сегодня можно купить не только модную новинку, но и сделать прививку. Там работает фельдшерский пункт, где желающих уколоться Sputnik V ждут медики.

Одним из тех, кто получил обе инъекции профилактического препарата, стал Азим Самдане, студент из Бангладеш.

Азим рассказывает: "Это первая вакцина от COVID в мире. Думаю, что она хорошая. Я знаю, что мои приятели, тоже студенты - из Вьетнама, Индонезии, Америки, Италии - они все сделали себе прививку Sputnik'ом V".

"За прививкой - в Москву!" - сказала себе Алина, живущая в Германии. Она прилетела в российскую столицу уже за вторым уколом.

Алина рассказывает: "Вот, видите, вот документ о прививке. что я получила обе дозы. Надеюсь, что он будет признаваться в качестве сертификата о прививке властями германии. Там мне пришлось бы ждать неизвестно сколько, тут у меня спросили даже российский паспорт, и в течение пяти минут все было сделано".

Официально вакцинация открыта только для россиян, но, как знают все, если нельзя, но очень хочется, то уколоться в стране Sputnik'ом V смогут все желающие.