Франция готовится к "звёздным войнам"

Франция проводит первые в своей истории учения по защите от космических угроз и спутниковому слежению. Программа, названная AsterX (в честь первого французского космического аппарата) реализуется на этой неделе в Центре космических исследований в Тулузе.

По легенде учений, на вымышленном континенте возник острый геополитический кризис, который сопровождается конфликтом между одной из космических держав и страной-союзницей Франции . Задача военных в этой симуляции — обеспечить сбор информации о происходящем в регионе с использованием спутников и защитить космические аппараты от потенциальных угроз.

Среди сценариев упоминают наблюдение за спуском в верхние слои атмосферы космического объекта. Военные должны оперативно предупредить об опасности, если аппарат будет представлять угрозу для людей на земле. Отрабатывают и ситуацию сближения чужих аппаратов с европейскими военными спутниками.

Космический путь Франции

В этой связи французские издания вспоминают 2017 г., когда небольшой российский зонд «Луч-Олимп» приблизился к франко-итальянскому спутнику связи Athena-Fidus. Министр обороны Пятой республики Флоранс Парли обвиняла российских военных в попытке перехватить сигнал европейских систем.

В 2019 правительство Франции утвердило стратегию развития аэрокосмической безопасности и выделило бюджет в размере 5 млрд евро. В рамкой этой программы сформировано Космическое командование французской армии. В министерстве обороны заявляли о стремлении вывести страну в число ведущих космических держав планеты.

По словам руководителя Космического командования французской армии Мишеля Фридлинга, нынешние учения — это «стресс-тест системы, посредством которого можно оценить будущие потребности (вооружённых сил) и поддержать развитие штаба, развёрнутого в Тулузе». Предполагается, что к 2025 в Национальном центре исследования космоса будут работать 500 человек. Согласно представленным планам, они должны будут обеспечивать функционирование крупной орбитальной группировки, в которой войдут, в том числе, аппараты «для патрулирования» с камерами и средствами защиты спутников от шпионажа и иных угроз.