Госпиталь на рельсах: в Италии отправился в путь первый санитарный поезд

В Италии начал курсировать "санитарный поезд". Он предназначен для перевозки пациентов по железной дороге во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. На фоне кризиса в области здравоохранения, вызванного пандемией коронавируса, использование железнодорожного транспорта позволит снизить нагрузку на регионы с высоким процентом госпитализации в отделениях интенсивной терапии. В поезде - восемь вагонов, в которых расположены реанимационные койки, имеются аппараты искусственной вентиляции легких.

Джанфранко Баттисти, генеральный директор FERROVIE DELLO STATO ITALIANE (Государственные железные дороги Италии): "Этот поезд может вместить более двадцати человек. Здесь имеется все необходимое медицинское оборудование для лечения людей, и не только пациентов с COVID-19. И агентство гражданской защиты населения, и Красный крест, могут использовать этот поезд в самых разных случаях. Это первый в Европе поезд такого рода".

Санитарный поезд - не единственная инициатива итальянского оператора железных дорог. Компания намерена обеспечить клиентам безопасные путешествия. В ближайшее время пассажиры и обслуживающий персонал будут проходить тестирование на коронавирус при посадке. Первые поезда, свободные от COVID, будет курсировать между Римом и Миланом уже в начале апреля. Ко времени отпусков тестирование при посадке будет введено на всех туристических направлениях.

Джанфранко Баттисти, генеральный директор FERROVIE DELLO STATO ITALIANE (Государственные железные дороги Италии): "Мы продолжим работать над тем, чтобы летом путешественники могли спокойно добраться до Венеции, Флоренции или Неаполя на поездах, где нет коронавирусной инфекции. Задача компании Государственные железные дороги Италии при сотрудничестве с региональными властями - остановить распространение коронавируса".

Железнодорожный сектор задействует все имеющиеся ресурсы для борьбы с пандемией. На вокзале Термини в Риме, который ежегодно пропускает свыше 150 миллионов пассажиров, теперь есть прививочный пункт.

Джорджия Орланди, Euronews: “Центр вакцинации, который организовала FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, находится на парковке вокзала Термини. Площадь стоянки - почти 800 квадратных метров. Это первый в стране прививочный пункт, расположенный практически на железнодорожных путях. Здесь сотрудники итальянского отделения Красного креста могут делать до двух тысяч прививок в день".

Представители Красного креста считают, что подобные центры стоит организовать и в других регионах страны.

Игнасио Шинту, глава подразделения по ЧС итальянского Красного креста: "То, что мы сделали здесь в Лацио, способствует расширению кампании по вакцинации. Вот этот объект здесь был построен всего за семь дней, в том числе, благодаря волонтерам. То, что этот центр находится в самом сердце Рима, делает его легко доступным как для молодежи так и для пожилых людей".

Увеличение числа центров вакцинации по всей стране позволит привить от COVID-19 необходимое число граждан для создания коллективного иммунитета. Министр здравоохранения Италии обещал, что к лету от COVID-19 будут привиты все желающие итальянцы.