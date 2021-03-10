Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об освобождении от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна, который требует отставки правительства.

Глава кабинетам министров ранее дважды направлял президенту Армену Саркисяну проект указа об отставке генерала, однако официального ответа так и не получил.

В аппарате правительства подчеркивают, что Саркисян не подписал документ, но при это не стал оспаривать его в Конституционном суде. По словам Пашиняна, это означает, что Гаспарян уволен «силой закона».

ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանն իրավունքի ուժով համարվում է ազատված զբաղեցրած պաշտոնից: Posted by Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան on Tuesday, March 9, 2021

Преемником Гаспаряна премьер-министр предложил назначить Артака Давтяна, офицера по особым поручениям, который в прошлом уже возглавлял Генштаб. В аппарате президента пообещали, что Саркисян даст ответ в течение трёх дней.

Оник Гаспарян заявление Пашиняна о своей отставке называет «антиконституционным» и отметил, что намерен обжаловать действия премьер-министра в административном суде. Президент Серж Саркисян, в свою очередь, направил в Конституционный суд просьбу проверить действующие положения о назначении и отставке главы Генерального штаба на соответствие основному закону страны.

Пашинян стал публично добиваться увольнения Оника Гаспаряна после того, как тот вместе с несколькими десятками представителей военного руководства потребовал отставки правительства. Генерал-полковник настаивает на том, что разрешить политический кризис в стране можно только посредством досрочных парламентских выборов. Сторонники Пашиняна заявляют, что и сами предлагали провести досрочные выборы, но столкнулись с сопротивлением оппозиции. Выступление руководства Генштаба они расценили как попытку военного переворота.

Противники премьер-министра действительно выступают против проведения избирательной кампании при сохранении Пашиняна во главе правительства. По словам лидера «Движения за спасение родины» Вазгена Манукяна, уступок в этом вопросе быть не может: «Если он остается премьером, исключаю возможность участия в досрочных парламентских выборах. Да и он не пойдет на выборы, блефует».

Ранее оппозиция пыталась добиться рассмотрения вопроса об отставке правительства в парламенте, однако так и не смогла собрать кворум. Политическое противостояние сопровождается массовыми акциями на улицах Еревана. На этой неделе лидеры оппозиции заявили о блокаде здания парламента.