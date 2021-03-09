Турция: пожизненное заключение для обвиняемых в убийстве российского посла

Пятеро обвиняемых в причастности к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова приговорены к пожизненному заключению. Такое решение вынес Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Ещё пять человек оправданы, девятерым фигурантам дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

В числе приговорённых к пожизненному заключению — Салих Йылмаз. По версии следствия. именно он «отдал приказ» убить Карлова. Максимально суровое наказание назначено и предполагаемому «куратору убийцы» Шахину Сегуту. Сам нападавший, бывший сотрудник Мевлют Мерт Алтынташ, был убит в ходе перестрелки с сотрудниками сил безопасности.

ТАСС сообщает, что защита фигурантов дела намерена обжаловать приговор. МИД России заявил, что удволетворён исходом дела, в частности, тем, что «правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений».

Посол России в Анкре Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 во время посещения фотовыставки в Центре современного искусства турецкой столицы. По словам очевидцев, убийца кричал «Помни об Алеппо! Помни о Сирии!», «Мы умираем там, ты умрёшь здесь».

Россия и Совбез ООН квалифицировали произошедшее как теракт. По версии турецкого следствия, обвиняемые в причастности к убийству и сам нападавший были связаны с проповедником Фетхуллахом Гюленом, — именно его власти обвиняют в попытке военного переворота 2014 г. Ответственность за убийство Карлова взяла на себя одна из фракций сирийской группировки противников Башара Асада «Армия завоевания» («Джейш аль-Фатх»).