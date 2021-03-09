Создатели "Спутника V" ждут извинений от EMA за слова о "русской рулетке"

Создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V" потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств Кристы Виртумер-Хохе за ее негативные комментарии о государствах ЕС, которые в индивидуальном порядке одобряют препарат до решения регулятора. В опубликованном заявлении отмечается, что ее слова вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы.

В одном из интервью та ранее выступила против использования "Спутника V" до получения более полных данных о вакцинации.

"Применение препарата возможно в случае, если национальное правительство выдает соответствующее экстренное разрешение. Но тогда это в некоторой степени сравни "русской рулетке". В случае со "Спутником V" нам необходимо получить документы, которые мы могли бы проанализировать. У нас недостаточно данных и о уже привитых. Информации нет. Вот почему я бы настоятельно рекомендовала воздержаться от выдачи национальных разрешений на экстренное использование этой вакцины", - заявила Виртумер-Хохе.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что готов сделать прививку российским препаратом, если тот будет зарегистрирован в Европейском союзе. По его словам, тогда страна будет готова организовать у себя и производство вакцины.

На данный момент применение "Спутника V" одобрили 46 стран. Первую партию получила Словакия. Это вторая страна ЕС после Венгрии, которая одобрила вакцину, не дожидаясь вердикта общеевропейского регулятора. В самом агентстве спрогнозировать сроки допуска препарата не берутся и отмечают: процесс коммуникации с Россией идет сложно.