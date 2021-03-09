Европарламент лишил Карлеса Пучдемона депутатской неприкосновенности

Только что европейские парламентарии проголосовали за лишение трех каталонских политиков - в их числе и Карлес Пучдемон - депутатского иммунитета, это позволит возобновить процесс их экстрадиции в Испанию.

Пучдемон и его соратники Тони Комин и Клара Понсати сохранят свои парламентские места, но по итогам голосования начнется их выдача Мадриду.

"Решения об отмене депутатской неприкосновенности Карлеса Пучдемона, Тони Комина, Клары Понсати утверждены", - говорится в заявлении Европарламента.

Накануне наблюдатели заметили, что политики могут рассчитывать на прецедент, созданный Апелляционным судом Брюсселя, который не позволил выслать из Бельгии бывшего министра культуры Каталонии Люиса Пуча.

Со своей стороны, официальный Мадрид подчеркнул, что итоги голосования в Европарламенте демонстрируют, что "проблемы Каталонии должны решаться в Испании, а не в Брюсселе", и что "центральная власть вновь протягивает руку Каталонии и готова обсуждать с тамошними властями пути разрешения кризиса".

Сам Пучдемон неоднократно заявлял, что он и его единомышленники будут "драться до последней минуты - в Европейском парламенте и, если придётся, в суде ЕС в Люксембурге. Мы пойдем до конца".

Карлес Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного, с точки зрения центральных властей королевства, референдума о независимости 2017 года.

На его арест был выписан ордер прокуратурой Испании, который действует и по сей день

По итогам выборов в Европарламент 2019 года Пучдемон получил мандат.

Власти пиренейского королевства неоднократно обращались к Европарламенту с просьбой снять с Пучдемона депутатский иммунитет от судебного преследования.

Карлес Пучдемон обвиняется в подстрекательстве к мятежу и растрате общественных средств.

Именно поэтому Мадрид добивается его выдачи; центральные власти хотят отдать каталонского политика в руки правосудия.