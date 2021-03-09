Минск высылает консула Польши из-за Дня "отверженных солдат"

Минск заявил Варшаве протест из-за участия консула Польши Ежи Тимофеюка в Дне памяти «отверженных солдат» в Бресте. Белорусский МИД обвиняет дипломата в грубом нарушении Венской конвенции и героизации военных преступников. Минск напоминает об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и просит Тимофеюка покинуть территорию республики. В сообщении ведомства отмечается, что неофициальное мероприятие в Бресте проходило при участии неправительственных и молодёжных организаций, которые связаны с Польшей.

28 lutego 2021 r. harcerze Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu brali udział w Akademii ku... Posted by Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego on Sunday, February 28, 2021

Мероприятие, которое возмутило белорусский МИД, проходило 28 февраля. Консул Ежи Тимофеюк посетил брестскую ячейку польской скаутской организации в день памяти участников антикоммунистического подполья. На мероприятии читали стихи членов молодёжного Союза защитников свободы, который действовал в Полесье в 1945-49 гг. Кроме того, звучали польские патриотические песни.

Акции памяти участников борьбы за независимость Польши и против советского режима проходят ежегодно. 1 марта признано в республике Национальным днём памяти «отверженных солдат», «героев, которые, защищая независимое существование польского государства и борясь за право на самоопределение и воплощение демократических устремлений польского общества, с оружием или иным образом выступили против советской агрессии и навязанного силой коммунистического режима».

Критики «отверженных солдат» настаивают на их причастности к геноциду белорусов. Советские власти обвиняли участников антикоммунистических организаций Польши в сотрудничестве с нацистами и убийствах мирных жителей.

В ходе операций против польского подполья НКВД и МОБ арестовали десятки тысяч людей, некоторые историки говорят более чем о 300 тыс. отправленных за решётку. Около 6 тыс. приговорены к смертной казни, ещё свыше 20 тыс. погибли или умерли в заключении.