Экономика нуждается в вакцинации

Вакцинацию следует проводить ускоренными темпами, чтобы обеспечить рост экономики. С такой рекомендацией выступила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликовав во вторник доклад, где даются обнадёживающие прогнозы. В 2021 году, как ожидается, рост мирового ВВП составит 5,6%. Это примерно на 1% больше, чем в прошлом году – отчасти благодаря бюджетному стимулированию в США и проведению вакцинации. При этом в еврозоне ожидаемый рост ВВП не столь заметен – менее 4% как в этом году, так и в следующем. Главный экономист ОЭСР Лоранс Бум считает, что скорость восстановления экономики будет напрямую зависеть от хода вакцинации:

– Самой лучшей экономической политикой сейчас стало бы проведение ускоренной вакцинации. Мы ведём войну против вируса, и нам требуется соответствующее вооружение, то есть производство и распространение вакцины. В таких странах, как Израиль, где была проведена массовая вакцинация, ограничения на передвижение теперь сняты, и экономическая активность возобновилась молниеносно. То же самое наблюдается в Соединённых Штатах и Великобритании, а Евросоюз отстаёт. Мало того, что вакцина производится в недостаточных объёмах, но даже имеющиеся дозы не используются. Пора перейти на скорость, которая требуется в боевых условиях.

К настоящему времени 60% населения Израиля уже сделали по меньшей мере одну прививку от коронавируса. В Германии привиты менее 10% жителей, а в Бразилии – менее 5%. Столь сильные различия вызывают беспокойство ОЭСР.

– Если не провести вакцинацию в развивающихся и бедных странах, – продолжает Лоранс Бум, – то вирус продолжит распространяться. Наши границы останутся закрытыми, а сектор туризма и деловых поездок так и не восстановится.

Ряд секторов продемонстрировал в последние месяцы заметный рост, в первую очередь – здравоохранение, цифровые услуги и услуги доставки. Между тем виды деятельности, связанные с туризмом, общественным питанием и проведением культурных мероприятий не смогут восстановиться, пока не сняты ограничения.