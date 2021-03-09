Посол Мьянмы в Британии "ушел на Запад"

Международное сообщество отозвалось на действия спецчастей полиции в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. По приказу военных, захвативших власть в стране, силовики заблокировали несколько сотен демонстрантов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно отпустить протестующих, об этом он сообщил через своего пресс-секретаря Стефана Дюжаррика.

Известно, что среди манифестантов есть пострадавшие в столкновениях.

"Многие из заблокированных - женщины, которые участвовали в демонстрации в честь Международного женского дня", - подчеркнул Антониу Гутерриш.

Армейские чины 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год, они также сместили руководство страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи.

Поводом к перевороту, как заявили военные, стали нарушения в подсчете голосов на выборах в парламент страны.

Избирком Мьянмы опроверг утверждение о фальсификациях, отметив, что вся процедура голосования и подсчета бюллетеней прошла согласно закону.

Посол Мьянмы в Британии стал невозвращенцем, он призвал к немедленному освобождению из тюрьмы президента Вин Мьина и госссоветника Су Чжи.

Это еще один высокопоставленный дипломат, отказавшийся присягать и служить новой власти.

Военные сформировали свой кабинет министров.

Жители Мьянмы с начала февраля выходят на манифестации в поддержку демократии, которые строго пресекаются силами безопасности.

Сообщается, что полицейские, получившие приказ стрелять на поражение, уже убили по меньшей мере 50 манифестантов.