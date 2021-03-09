Луис Инасиу Лула да Силва снова может баллотироваться на пост президента

Федеральный верховный суд Бразилии отменил приговоры по обвинению в коррупции Луису Инасиу Луле да Силве. Согласно данному решению, суд первой инстанции в в городе Куритиба не был уполномочен рассматривать дело экс-президента. Тогда да Силва был признан виновным в участии в коррупционных схемах, связанных с главной нефтяной компанией страны Petrobras, и отправлен в тюрьму. Сам он настаивал на том, что дело сфабриковано. Теперь оно будет пересмотрено.

Решение Верховного суда восстанавливает Лулу да Силву в его политических правах: он вновь сможет баллотироваться на пост президента. Выборы намечены уже на следующий год.

"Правосудие восторжествовало" - так отреагировал на новость президент Аргентины Альберто Фернандес.

В Бразилии мнения разделились.

"Отличные новости. Как раз вовремя. Политическая ситуация в стране тяжелейшая, ужасная", - говорит Андреа Бондим. сотрудница банка.

00.58 . SOUNDBITE 2 - Antonio Freire, gatekeeper (male, Portuguese, 11 sec):

"Если он вернется на пост президента, я его поддержу. У него есть все необходимые навыки. Он хороший президент", - считает Антониу Фрэйре, сторож.

"Я не могу доверять политику, который был арестован по подозрению в коррупции. Не думаю, что он действительно годится для управления нашей страной", - отмечает еще один житель Бразилии.

Нынешний ультраправый президент Жаир Болсонару обвинил судью в предвзятости и связях с левой Партией трудящихся, основанной да Силвой. Самого Болсонару политические оппоненты критикуют за меры, предпринятые в связи с кризисом, вызванном пандемией коронавируса. Но он по-прежнему пользуется большой популярностью в у бразильцев.