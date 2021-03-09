Как Лукашенко достиг "золотого дна": расследование Nexta о коррупции в Беларуси

Более миллиона просмотров за первые 12 часов собрал новый документальный фильм белорусского блогера Степана Путило и его команды "Золотое дно", размещённый в понедельник вечером на телеграм-канале Nexta.

Задача очередного расследования - разоблачить миф о народном президенте Александре Лукашенко, который на самом деле совсем не приближается к простым белорусам, отгородившись от них стеной из роскоши.

"У меня, кроме Беларуси, ничего нет"

Официально, утверждают авторы фильма, Александр Лукашенко живёт на зарплату президента Республики Беларусь. Неофициально им, с опорой на документы и свидетельства журналистов и анонимных сотрудников администрации, удалось обнаружить у бессменного лидера государства 18 резиденций, огромный автопарк, 4 самолёта и вертолёт. Все они для налоговых служб и Генпрокуратуры - "невидимки": строчка о личном имуществе в налоговой декларации Александра Лукашенко как была, так и остаётся пустой.

В повседневной жизни, показывают создатели "Золотого дна", президент Беларуси всегда любил роскошь. Об этом свидетельствуют его наручные часы Patek Philippe, модели которых меняются с годами, но остаются неизменно дорогими; его эксклюзивные, выполненные на заказ ручки Montegrappa, которые Лукашенко любит дарить приближённым; автомобили из его личной коллекции и президентского автопарка (в том числе подаренный "одним российским человеком" бронированный Maybach). Роскошные авто общей стоимостью 4 миллиона евро, по данным журналистов Nexta, ни в каких налоговых документах не фигурируют. Как и "Боинги" 737 и 767, Ту-154, бизнес-джет Gulfstream G550, стоимость которых - сотни миллионов евро, итальянский вертолёт. Кстати, в Республике Беларусь строить частные вертолётные площадки запрещено, сообщают авторы фильма. Разрешение есть только у одного человека.

Что же касается недвижимости, то часть дорогих объектов досталась Лукашенко от БССР, в том числе здание столичной администрации и база в Беловежской пуще. Но гораздо более значительная часть, в том числе Дворец Независимости в Минске, жилой комплекс "Восток", построены за годы его президентства с использованием коррупционных схем.

Дворец Независимости привлёк пристальное внимание журналистов Nexta не только потому, что он был вдохновлён дворцовым комплексом президента Туркменистана «Огузхан» и обошёлся налогоплательщикам как минимум в 250 миллионов долларов, хотя сам Лукашенко утверждал, что в него не вложено "ни одного рубля бюджетного". После выборов и многомесячных акций протеста это здание стало своего рода символом противостояния: сюда на вертолётную площадку приземлился 23 августа Лукашенко с сыном Колей, и, размахивая автоматом интересовался, остался ли кто-то еще "там" из его противников. По данным авторов фильма, у Дворца Независимости вовсе не административное назначение: здесь есть, как то принято в других президентских резиденциях, сауна, бассейн, комнаты отдыха, зимний сад, винный погреб, оружейная, спальня для главы государства и его сына Коли, а также полный штат обслуживающего персонала. При этом золото, отмечают авторы фильма, присутствует не только на атрибутах туалетной комнаты, но и на гербе Республики Беларусь. украшающем главный зал Дворца.

Евросоюз: "Любое сотрудничество невозможно"

Авторы "Золотого дна" подробно останавливаются на "европейской схеме финансирования режима Лукашенко". По их информации, в период с 2014 по 2020 годы Евросоюз выделил Беларуси почти 3,5 миллиарда евро, надеясь убедить Минск не сближаться с Москвой, а оставаться в фарватере западноевропейского влияния. Президентские выборы в августе прошлого года, результаты которых в Брюсселе считают сфальсифицированными, и последовавшие репрессии против тех, кто оспаривал победу Лукашенко, показали глубину заблуждения.

Многие годы, рассказывают журналисты Nexta, через Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк выдавались безвозмездные займы и 1-процентные кредиты на развитие экономики и предпринимательства, экологические программы. Вместо использования средств по назначению, утверждают авторы "Золотого дна", Лукашенко раздавал их своему близкому окружению. На европейские деньги строили жильё, которое затем по ипотеке от 8 до 24 % продавали простым гражданам. Средства, выделяемые на экологические программы, свидетельствует анонимный источник в администрации президента, шли на содержание резиденций главы государства в заповедниках, другие градостроительные нужды. Так, в Витебской области вместо очистки русла Западной Двины (Евросоюз выделил средства по просьбе соседней Латвии) построили Площадь Победы с фонтанами.

Последний пример - выделение весной прошлого года 60 миллионов евро на помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Деньги официальный Минск взял, рассказывает немецкий евродепутат от партии Зелёных Виола фон Крамон-Таубадель, хотя Александр Лукашенко утверждал, что в Беларуси Covid-19 не было. "Я думаю, Евросоюз усвоил свой урок... Наши расчёты не оправдались... Лукашенко продолжает проводить политику автократии и диктатуры, а в последние месяцы мы видим особую жестокость. Это сделало любое сотрудничество невозможным... Все программы и средства заморожены", - заключает фон Крамон-Таубадель.

"Государство - это я"

Эту историческую фразу Людовика XIV Александр Лукашенко мог бы вполне присвоить, поскольку, по мнению авторов фильма, большинство коррупционных схем завязаны непосредственно на нём, ведь белорусский президент не отделяет себя от государства. Бизнес в Беларуси можно делать только по схеме и под личные гарантии главы государства. Российские магнаты Михаил Гуцериев и Игорь Макаров, сербские бизнесмены Драгомир и Благолюб Каричи, олигархи местного розлива Павел Топузидис и Алексей Олексин, как считают создатели "Золотого дна", получают от Лукашенко разрешения, земли, лицензии и потом "благодарят" его. О точном содержании подобных договорённостей никто не знает. Так появляются резиденции типа "Александрии", изменяются границы Минска (чтобы поместить завод), растёт и без того внушительный автопарк президента.

Многие отмечают сходство "Золотого дна" с нашумевшим документальным расследованием Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Дворец Путина". Авторы фильма пока не прокомментировали возможную связь. Надо сказать, что это не первое расследование Nexta. Восемь месяцев назад журналисты телеграм-канала уже посвятили бессменному главе государства документальный фильм "Лукашенко. Над пропастью во лжи (1994 - 2020)", где показывают, как на первый взгляд бесхитростный председатель совхоза превратился в изворотливого авторитарного лидера.

В расследовании идёт речь и слабости Александра Лукашенко к женскому полу, в результате чего появляются новые лица в администрации, парламенте и на телевидении. О жилищной проблеме в стране, когда простым гражданам нужно годами ждать и копить на заветную квартиру, а сотрудники ОМОН и военные, особенно, отличившиеся при разгоне протестов, получают жильё по ускоренной процедуре. Но главная тема - это коррупция. В конце фильма авторы обещают углубить её, обнародовав новые расследования о торговле оружием, наркотиками, контрабанде и "конфискате".

Степану Путило, создателю Nexta, 22 года. Свой первый канал на YouTube он запустил в 15 лет, тогда это был музыкальный проект. С 2017-го заинтересовался политикой, решив собирать "весь треш лукашенковской Беларуси". В феврале 2018 года на блогера завели уголовное дело по статье «Оскорбление президента» за ролики на YouTube. Сам он находился в Польше, где учился в университете. Позже милиция отказала в возбуждении дела, но Степан Путило с тех пор не возвращался в Беларусь. Телеграм-канал Nexta был создан осенью 2018-го, его спецификой стала инсайдерская информация от органов МВД. Год спустя вышло набравшее 3 миллиона просмотров расследование "Лукашенко. Уголовные материалы". В Европе о Nexta узнали в августе прошлого года, когда этот канал - вместе с сайтом tut. by - стал главным источником информации о протестах против итогов президентских выборов. В октябре 2020-го белорусские власти признали канал экстремистским; публикация или перепост информации с логотипом Nexta считаются в республике административным нарушением.