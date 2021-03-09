Российский хоккей и балет призывают позаботиться об экологии

В честь открытия Года Байкала легенды хоккея приняли участие в матче на льду озера, чтобы привлечь внимание к сохранению его уникальной экосистемы. Ранее вода в нем начала стремительно мутнеть из-за массового вымирания губок. В июле Госдума отменила природоохранный статус территорий вокруг озера, а также обязательную экоэкспертизу при строительстве объектов инфраструктуры. Звезды, среди которых оказался Вячеслав Фетисов, обыграли команду Иркутской области со счетом 8:6.

Тем временем в российских соцсетях набирает популярность видео, сделанное балериной Мариинского театра Ильмирой Багаутдиновой. Несмотря на 15-градусный мороз, она исполнила партию белого лебедя на Финском заливе в знак протеста против строительства зернового терминала в бухте Батарейной. Экоактивисты опасаются разрушения самой высокой в Ленинградской области дюны и вырубки векового соснового леса. Местные жители лишатся любимой зоны отдыха.