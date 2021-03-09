Начало процесса по резонансному делу в США

Процесс над экс-полицейским Дереком Шовиным, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, был отложен, едва начавшись.

Адвокаты только приступили к формированию жюри присяжных, как процедуру остановили: суд должен в течение вторника рассмотреть апелляцию, обвинение в каком именно убийстве - преднамеренном или нет - будет в итоге предъявлено бывшему правоохранителю.

От формы обвинения будет зависеть и вердикт, как полагают собравшиеся у здания суда манифестанты:

- Мы ожидали, что заседание в итоге отложат. Мы надеялись на другое развитие событий. Мы хотим, чтобы юстиция шла вперед, не останавливаясь. Мы выяснили, что защита обжаловала обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Мы хотим максимального наказания.

- Его ответственность за убийство не должна подвергаться сомнению. Чем дольше он в тюрьме, тем лучше.

На отбор присяжных суд уже постановил отвести три недели. Как отмечается, с учетом вызванного делом общественного резонанса у сторон, представляющих защиту и обвинение, вряд ли получиться уложиться в более короткий срок. Так что процессуальные заседания, на которых будут заслушаны свидетели, начнутся не ранее конца марта.