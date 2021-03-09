Французы готовы платить за вакцину

Все страны Европы начали программы вакцинации — в надежде покончить с карантином и вновь открыться. Но не везде они идут одинаковыми темпами — и не везде находит поддержку в принципе.

Euronews совместно с компанией Redfield and Wilton спросили жителей четырёх стран, как они относятся к разным аспектам вакцинации.

---

Если в течение года у вас появиться возможность привиться бесплатно или за символическую цену, пойдёте ли вы на такой шаг? Три четверти британцев, почти столько же итальянцев и две трети немцев говорят "да". Но во Франции всё иначе: более 40% её граждан ответили отрицательно.

---

Авторы опроса предположили, что на французов могло повлиять разнообразие доступных прививок. Сейчас на уровне Евросоюза разрешены к применению три препарата: Pfizer, Moderna и Oxford/AstraZeneca. И действительно, 90% жителей Франции заявили, что для них важно, какой именно маркой прививаться. То есть, французы готовы потратить деньги, но выбрать какую-то конкретную вакцину. 72% британцев же всё равно, как и половине итальянцев и немцев.

---

Британцы, как выяснилось, вообще очень довольны тем, как правительство проводит и развивает программу вакцинации: 85% подданных королевы не видят никаких проблем и считают её эффективной. А вот три четверти французов и немцев называют усилия властей совершенно недостаточными. Доля итальянцев, довольных эффективностью программы вакцинации чуть выше — 32%.

---

Вакцинация должна привести, наконец, к открытию границ, и европейские власти обсуждают введение "прививочных паспортов". Их использование предполагается как для зарубежных поездок, так и в пределах отдельных стран.

Почти 70% британцев согласны с этой концепцией и готовы носить с собой сертификат в обоих случаях. В Италии расклад почти тот же, хотя противников "паспорта" там побольше. Немцы с ещё большим сомнением относятся к этой идее, но в целом всё ещё поддерживают её по крайней мере для зарубежных путешествий. А вот 38% французов высказались совершенно против концепции подобного документа.

---

В любом случае, процесс вакцинации находится пока в начальной стадии; мнения граждан европейских ещё могут измениться. Но и первые результаты дают повод правительствам задуматься.