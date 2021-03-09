В эстонских больницах критическая ситуация: власти вводят "локдаун"

На фоне быстрого распространения "британского" штамма коронавируса в Эстонии вводится жесткий общенациональный карантин. С 11 марта и как минимум на месяц все учебные заведения переходят на дистанционное обучение. Закрываются магазины, кроме тех, что торгуют продуктами и товарами первой необходимости. Кафе и рестораны смогут работать только на вынос. Запрет накладывается и на занятия спортом - групповые и в помещениях.

Больницы не справляются с наплывом пациентов. Ситуацию в стране власти называют критической.

“Труднее всего приходится больницам Таллина - Восточно-Таллинской центральной, Западно-Таллиннской центральной, Северо-Эстонской Региональной. Эти учреждения принимают наибольшее количество инфицированных в день и активнейшим образом разворачивают дополнительные мощности для борьбы с COVID-19. А значит, именно здесь в первую очередь сокращаются ресурсы для лечения других пациентов", - отмечает глава кризисного штаба Департамента здравоохранения Урмас Суле.

Свыше 21% из всех проведенных в стране за последние сутки тестов на коронавирус оказались "положительными". Общее число инфицированных превысило 76 тысяч.