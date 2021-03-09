Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

10 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона». Игра пройдет на поле парижан, которые считаются фаворитами матча. После позорного поражения на своем поле со счетом 1-4 в середине февраля барселонцам для выхода в 1/4 финала понадобится забить как минимум четыре гола. Но Рональд Куман не отчаивается:

«Мы всё ещё на коне. Всё зависит от того, как мы стартуем, от того, сколько энергии вложим, чтобы осложнить жизнь нашим соперникам. Мы умеем создавать голевые моменты, поэтому при должном старании, нет ничего невозможного»

«Мы хотим пройти отбор и мы добьёмся этого, победив в этом матче, — уверен главный тренер «Пари Сен-Жермен»Маурисио Почеттино. — Но мы помним, что играем против «Барселоны», за которую выступают отличные игроки и такой выдающийся тренер как Рональд Куман. Мы в высшей степени уважаем наших соперников. И понимаем, что матч будет очень напряженным».

Нападающий ПСЖ Неймар пропустит этот матч. 10 февраля он получил травму в матче французского национального чемпионата и продолжает восстанавливаться.

В среду также состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Лейпциг». Игра пройдет на стадионе «красных» «Энфилд». В феврале команды встречались на нейтральном поле в Венгрии и там ливерпульцы обыграли саксонцев со счетом 2-0.