Санкции и "Спутник V": "Альтернатива для Германии" едет с визитом в Москву

Делегация оппозиционной фракции Бундестага «Альтернатива для Германии» едет с официальным визитом в Москву. В сообщении партии, которое цитирует «Франс-Пресс», говорится о приёме в российском Министерстве иностранных дел, встрече с депутатами Госдумы, а также с представителями Центробанка России. В АдГ подчеркивают, что намерены также посетить Институт эпидемиологии им. Гамалеи, который разработал вакцину от коронавируса «Спутник V».

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель объясняет визит в Москву стремлением укрепить связи дух стран: «Для фракции АдГ в Бундестаге важно не позволить оборваться диалогу между Россией и Германией». Одной из целей этого сотрудничества Вайдель назвала отмену экономических санкций, «которые вредят не только России, но и немецкой экономике».

Визит АдГ организован на фоне охлаждения отношений между европейскими странами и Кремлём. ЕС ввёл санкции против ряда российских государственных деятелей, чиновников и организаций за применение химического оружия для отравления Алексея Навального, а также за нарушение прав человека при заключении политика под стражу и при разгоне акций его сторонников.

В МИД России заявляли, что Евросоюз вновь упустил шанс нормализовать отношения с Москвой, назвали санкции частью «заранее разыгранной абсурдной историей со сценарием информационной кампании», «цирком» и «унижением в первую очередь Европейского Союза». Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Россия готова к разрыву с Евросоюзом, если санкции создадут риски для национальной экономики.

В начале марта немецкое Управление по защите Конституции объявило, что подозревает «Альтернативу для Германии» в правом экстремизме, а спецслужбы будут следить за членами партии. АдГ обжаловала это определение в суде. Сопредседатель партии Тина Хрупалла назвала действия Федерального управления «возмутительными».