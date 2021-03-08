Дождь из пепла и камней на Сицилии

Пепел, выброшенный в атмосферу извергающимся вулканом Этна, покрыл прилегающие сицилийские деревни. В воскресенье произошел уже десятый с 16 февраля мощный выброс лавы, пепла и газов.

Местные жители вынуждены выметать вулканический пепел и кусочки застывшей лавы с порогов своих домов и с крыш своих автомобилей. Хотя многие из них заранее накрыли свои машины картоном и пластиковыми пакетами, чтобы облегчить себе утреннюю уборку.

Воскресное извержение Этны продолжалось несколько часов. Раскаленная лава стекала на необитаемы склоны горы. По подсчетам вулканологов, высота облака пепла достигала 10 тысяч метров. Как долго продлится нынешняя фаза вулканической активности никто из них предсказать не берется.