Британские школьники возвращаются за парты

В Великобритании с понедельника за парты возвращаются ученики большинства школ. Этот шаг власти страны представляют как первый к ослаблению жёстких карантинных мер, большинство из которых всё ещё действуют.

Школьники половину минувшего года были вынуждены провести дома. В правительстве обещают, что больше учебные заведения закрывать не будут: эксперты утверждают, что опасным источником инфекции они не стали. Учителя, тем не менее, готовы ко всему.

Элис Хадсон, заместитель директора школы:

"Мы уверены в антивирусных мерах настолько, насколько это возможно. У нас действуют дополнительные меры по снижению риска. Мы всё время не снимаем маски. Конечно, проводим и тестирование, и осторожно перемещаемся по зданию. Мы будем внимательно следить за динамикой распространения вируса после открытия школ, и действовать соответственно".

Возвращение в школы — первый этап из довольно большого списка, озвученного несколько недель назад. В конце марта разрешат встречи небольших групп, в середине апреля возобновят работу непродовольственные магазины и развлекательные учреждения, с середины мая откроются отели, а окончательно королевство может вернуться к прежней жизни 21 июня.