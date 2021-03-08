Княгиня Ольга вместо Александра Невского: "женские" станции метро

Вместо "Площади Александра Невского" — "Площадь княгини Ольги", вместо "Петроградской" — "Екатериноградская", а вместо "Площади Ленина" — "Площадь 8-го марта". Организация феминисток предлагает "женские" названия станций метро Санкт-Петербурга. Сейчас на схеме питерской подземки — как и московской — нет ни единой станции, названной в честь женщины.

Елизавета Юсупова, движение "Свободные радикалки":

"Очень много сложностей связано с тем, что уже есть улица и ли площадь, которая названа в честь мужчины, и станцию называют тоже в честь мужчины. Это кажется логичным. Никто не задумывался о том, что возможно изначально стоит бы переименовывать не только станции метро, но и в принципе в городе при строительстве учитывать больше женских имён, которые влияли как на судьбу города, так и на судьбы нашей страны".

Активистки заявляют, что в истории России было более чем достаточно известных и знаменитых женщин, достойных того, чтобы их имя увековечили в названии станции — тем более что "женских" улиц в городах страны немало.

Власти Петербурга говорят, что в принципе не против рассмотреть вопросы о переименованиях, но только если они оправданы и связаны с существующей наземной инфраструктурой.