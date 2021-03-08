Миллионы импортных роз

120 миллионов цветов за три недели, больше 9 тысяч тонн: столько Россия импортировала накануне 8-го марта. Пандемия существенно не повлияла: импорт в этом году оказался даже больше, чем в докоронавирусном 2019-м, и вдвое больше, чем в 2020-м.

Сергей Пичугин, директор логистической компании:

"Основные поставки цветочной продукции идут из Голландии, так как там есть аукционы, из Латинской Америки — Эквадор, Колумбия, — и из Африки — Эфиопия и другие страны".

Праздник борьбы за права женщин превратился в главный праздник любого цветочника: накануне 8-го марта продавцы делают бо́льшую часть годовой выручки. А в этот раз они надеются ещё и компенсировать потери за прошлогодний карантин.

"Это единственный праздник для цветочников, который приносит доход больший, чем в течение года. Поэтому мы закупаем большие партии цветов, стараемся, чтобы это всё было качественное и свежее".

Цветы в Грозном Musa Sadulayev/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Рост цен из-за пандемии и санкций, по словам импортёров, не привёл к дефициту, хотя многие из них жалуются на задержки на таможне. Российские цветоводы говорят, что могут обеспечить лишь меньше 20% спроса, поскольку их продукция по целому ряду причин заметно дороже массового импорта.