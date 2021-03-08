Фейковый магазин косметики для жалоб на домашнее насилие

В стремлении протянуть руку помощи жертвам домашнего насилия 18-летняя жительница Варшавы создала в интернете страницу магазина косметики. Проект «Ромашки и анютины глазки» представлен в Facebook как «стартап по созданию и продаже натуральной косметики». Посетительницам предлагают обращаться с любыми вопросами и проблемами через сервис персональных сообщений социальной сети.

Какие у вас проблемы с кожей?

На самом деле это не настоящий магазин. Гёрл-скаут Крысия Пашко использует эту страницу, чтобы пострадавшие от домашнего насилия могли незаметно для агрессора попросить о помощи. В интервью Euronews создательница проекта привела пример вопросов, связанных с косметикой, которые должны помочь понять, что происходит: «Какие у вас проблемы с кожей? Как давно у вас были эти проблемы? Как ваша кожа реагирует на алкоголь? Вам нужна детская косметика?»

Полученную информацию Пашко отправляет в польские организации, которые занимаются проблемами домашнего насилия. Правозащитники, в свою очередь, обращаются к полиции.

По данным Крысии Пашко, созданной ею системой воспользовались уже более 300 женщин. Сначала это был проект только для друзей, но потом активистка поняла, что страница может быть полезна многим, и связалась с правозащитными объединениями.

Заказ последней надежды

«У меня появилась эта идея, когда я услышала о схожем проекте во Франции», — рассказывает Пашко. В разгар первого карантина, связанного с коронавирусной пандемией, в аптеках Пятой республики было введено кодовое слово: «Маска-19». Так женщины могли сообщить фармацевтам, что им угрожает опасность. Те, в свою очередь, передавали сообщение о домашнем насилии в полицию. Использовать кодовое слово для жалоб в марте призывал глава МВД Кристоф Кастанер. Тогда власти Франции зафиксировали значительный рост числа случаев домашнего насилия на фоне режима изоляции.

Аналогичные подходы применялись и в других европейских странах. Во Франции, Испании, Германии и Италии в поддержку использования кодовых слов выступали правительства. В Италии ещё задолго до коронавирусной пандемии, чтобы позвать на помощь, жертвы домашнего насилия звонили «заказать пиццу Маргариту».

Эпидемия насилия

Рост бытового насилия над женщинами, которые из-за карантинных мер оказались заперты вместе со своими агрессорами, ООН расценивает как «теневую пандемию». Польша оказалась в числе стран с самым низким числом зарегистрированных жалоб на домашнее насилие. Это данные Агентства ЕС по основным правам. В международной организации Amnesty International полагают, что это может быть признаком недоверия к правоохранительным органам и страха, что агрессоры останутся безнаказанными. Жертвы насилия просто боятся жаловаться, — объясняют правозащитники.

Крысия Пашко говорит о домашнем насилии как о повсеместной проблеме в Польше. Она считает, что правительству следовало бы активнее решать эту проблему.

За проект онлайн-магазина «Ромашки и анютины глазки» Пашко удостоена Европейской премии гражданской солидарности, которую присуждает Европейский экономический и социальный комитет.