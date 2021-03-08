Герцогиня Сассекская обвиняет королевскую семью в расизме

Герцогиня Сассекская, в миру жена британского принца Гарри Меган Маркл, обвинила королевскую семью в жестокости и расизме.

В интервью Опре Уинфре Меган рассказала, что была потрясена тем, что во время ее первой беременности вполне открыто обсуждался цвет кожи будущего ребенка.

Она также сообщила, что у нее были "мысли о суициде".

Герцогиня Сассекская, в частности, сказала: "Пока я была в положении, велись долгие разговоры. Например, о том, что у малыша не будет охраны, что ему не пожалуют титула, а еще активно поднимался вопрос о том, насколько он может быть темнокожим, когда родится.

Мне было безумно стыдно, а еще - я боялась признаться Гарри, поскольку понимала, какое значение для него имеет семья, особенно после той потери, которую он пережил в детстве. И я разрывалась между потребностью все это ему рассказать и нежеланием жить и выносить происходящее".

Гарри свою супругу поддержал: "У нас были очень близкие друзья, и именно на их плечо, на их желание выслушать нас мы могли рассчитывать, в семье же главная идея - это делать вид, что все хорошо, и что ничего не нужно менять".

Принц подчеркнул, что именно отсутствие понимания и поддержки привело пару к решению отказаться от статуса старших членов королевской фамилии.

В настоящий момент Меган и Гарри ожидают рождения второго ребенка.

Они живут в калифорнийской Санта-Барбаре.