Коронавирус: в Израиле начали прививать старшеклассников

Для 16-ти и старше - в Израиле с этой недели прививочная кампания распространяется на учеников средней школы.

В объективе - два класса, предпоследний и выпускной. Чтобы подростки получили инъекцию, требуется согласие родителей или опекунов.

В общей сложности в стране уже половина населения получила обе дозы профилактического противокоронавирусного препарата, Израиль начинает постепенно открываться после серии жестких локдаунов.

Для того, чтобы вновь обрести свободу передвижения и свободу времяпрепровождения, требуется иметь сертификат о наличие антител или о полученной прививке.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поделился радостью с согражданами: "Этот день настал: мы открываем рестораны, мы возвращаемся к нормальной жизни. Это не означает, что мы можем расслабиться, по-прежнему требуется ношение маски, соблюдение социальной дистанции. Пандемия уходит в прошлое".

Все заведения, где предполагается скопление людей, для тех, кто не обладает антителами или не был вакцинирован, останутся недоступными.

"Для нас новые ограничения - дополнительный источник стресса", - говорит владелец кафе. "Я понятия не имею, как сортировать посетителей. Мы спрашиваем у клиентов, привиты ли они, и считают ли они для себя возможным войти в наше заведение, вот и все".

Клиент того же кафе считает "вакцинные" паспорта разумной мерой: "Так хорошо, что наконец-то можно выпить чашку кофе, надеюсь, что я выражаю общее настроение. Нормальная жизнь возвращается".

А критики правительственного подхода к вакцинации указывают, что подобный шаг властей направлен на сегрегацию общества и может стать источником злоупотреблений. Они утверждают, что под вопросом оказывается и неприкосновенность частной жизни.