Взрывы, жертвы и пожар в Сирии

Ситуация в Сирии накалилась после периода относительного спокойствия. На востоке провинции Хама в субботу по меньшей мере 18 человек погибли — на минах подорвались два автобуса, взрыв произошел в районе Вади аль-Азиб около города ас-Саламия. Провинция Хама находится под контролем правительственных сил. В организации взрыва Дамаск обвиняет террористическую группировку ИГИЛ.

В пятницу вечером звуки взрывов были слышны неподалеку от городов Эль-Баб и Джараблус на севере Сирии, где расположены нефтеперерабатывающие предприятия и находятся турецкие войска. Сирийская оппозиция утверждает, что три ракеты по заводу были выпущены с росийских военных кораблей, расположенных в Средиземном море. Сгорели более 180 грузовиков и танкеров, не менее четырех человек погибли, около 30 получили ранения.

Джараблус находится под контролем радикальных исламистов,в последнее время в этом районе участились разборки между конкурирующими группировками.

В российском Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике сообщили об обстрелах со стороны вооруженных группировок, находящихся на подконтрольной вооружённым силам Турции территории. Боевики, разместившись в непосредственной близости к позициям турецких подразделений в 2,5 км западнее населенного пункта Эль-Баб, произвели обстрел из реактивной системы залпового огня по электростанции, расположенной в 2 км северо-западнее Джуб-эс-Сафа. Кроме того, в районе Амуда в результате обстрела получили ранения четверо мирных жителей, проводивших сельскохозяйственные работы.