Бельгийские лыжники отправились на склоны террикона

Искусственная насыпь вместо снега. Этой зимой коронавирус спутал планы лыжников по всей Европе. Но бельгийские любители скоростных спусков нашли выход из ситуации и отправились на склоны террикона недалеко от родного города Шарлеруа.

Виктор Сонвиль, лыжник: "Мы на высоте в 266 метров. Это самая высокая "гора" в Шарлеруа. Отсюда открывается вид на множество деревень. Обычно их никто не замечает. Это действительно здорово".

Спуск занимает не более десяти секунд. Подъем дается труднее. Но заряд адреналина обеспечен. Лыжники уже приравняли трассу к "черной", повышенной сложности.

Да и выбора отправиться за ощущениями куда-то еще у бельгийцев пока нет. Необязательные поездки за границу запрещены. Тем временем, по-прежнему не работают подъемники во французских Альпах. В австрийском Тироле борются с распространением южноафриканского штамма.