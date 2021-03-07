Папа Франциск: "Ирак навсегда останется в моем сердце"

Месса в Эрбиле - столице Курдского автономного района Ирака - стала последним публичным мероприятием в рамках первого в истории папства апостольского визита в эту страну главы римско-католической церкви. На городском стадионе понтифика приветствовали тысячи людей. "За время, проведенное среди вас, я слышал голоса скорби и утраты, но также голоса надежды и утешения", - сказал Франциск.

Франциск, папа римский: "Приближается час моего возвращения в Рим". Но Ирак всегда будет со мной, в моем сердце".

Ранее понтифик вознес молитву за жертв войны и терроризма в Мосуле, который на протяжении трех лет находился в руках боевиков террористической организации "Исламское государство". Торжественная церемония прошла на площади, где находятся пострадавшие от рук экстремистов четыре христианские церкви. "Как жестоко, что именно страна, колыбель цивилизации, попала в бурю зверств", - отметил папа римский, напомнив, что гонениям религиозных экстремистов подвергались не только христиане разных конфессий, но и езиды, и мусульмане, не разделявшие взглядов радикальных исламистов.

Так же в воскресенье Франциск посетил Каракош, он же Бахдида: это город на севере Ирака, который в своё время был одним из крупнейших центров христианства в этой стране. Каракош, захваченный ИГИЛ в 2014 году освободили в начале 2017-го. Дома и церкви здесь были разрушены; христиане решились вернуться сюда далеко не сразу. Богослужение понтифик провел в церкви, которую строили на пожертвования местных жителей, и едва успели восстановить к визиту Франциска.