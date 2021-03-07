Митинг против "Дьявола" в Никосии

Верующие киприоты не хотят видеть дъявола на "Евровидении". В Никосии у входа в здание Кипрской телерадиовещательной корпорации состоялась акция протеста, организованная движением "Православная молодежь Кипра". С требованием заменить скандальную песню El Diablo ("Дьявол"), с которой греческая певица Элена Цагрину будет представлять страну на конкурсе.

"Если бы в этой ситуации не использовали национальный флаг, то ни у кого не было права вмешиваться и выражать свой протест, но в данном случае вы представляете на конкурсе мою семью, моего дедушку, который является священником, мою бабушку, это шаг на две тысячи лет назад", — говорит участник митинга.

В своей резолюции представители движения назвали песню "гимном темным силам".

Ранее снятия композиции с конкурса потребовали местные ультраправые политические силы, а также многие религиозные организации, включая Священный синод Кипрской православной церкви.

В Кипрской телерадиовещательной корпорации заявили , что Элена Цагрину поет об отношениях с плохим парнем и и лишь в иносказательной форме называет его дьяволом.