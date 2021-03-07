Протесты в Мьянме: в Янгоне прошли обыски у членов НЛД

В Таиланде тысячи выходцев из Мьянмы приняли участие в акции протеста против военного переворота на родине. С национальными флагами в руках манифестанты собрались у здания представительства ООН в Бангкоке и выступили в поддержку отстраненной от власти Аун Сан Су Чжи. Накануне в Янгоне прошли обыски у членов "Национальной лиги за демократию". Некоторые из них заключены под стражу.

Несмотря на жесткие действия военных при разгоне демонстраций - по данным правозащитников, с начала февраля погибли не менее полусотни человек, задержаны 1700 манифестантов - противники переворота призвали к новым массовым акциям в крупных городах Мьянмы. В воскресенье утром полиция разбирала баррикады в столице и использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ для подавления протестов.

Государственные СМИ объявили: если присоединившиеся ко всеобщей забастовке не выйдут в понедельник на работу, они будут уволены.