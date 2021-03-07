Время мимозы: цветоводы ожидают высокую прибыль к 8 Марта

Яркая и солнечная мимоза - символ наступающей весны и Международного женского дня. Цветок в Европу завезли около двух веков назад из Австралии и высадили на французском Лазурном берегу. В настоящее время мимозу в промышленных масштабах выращивают в Италии; 90% мирового производства сосредоточено в Лигурии. Рынок успешно справляется с последствиями пандемии, в том числе, благодаря экспорту мимозы во Польшу, Францию и Россию.

Вот уже полвека на мимозе держится экономика "Цветочной ривьеры". При себестоимости 11 евро за килограмм - веточку мимозы продают за 5-10 евро. Годовая прибыль составляет 15 миллионов евро.

Мимоза начинает расти с наступлением тепла, часто с опережением графика, поэтому цветоводам и упаковщикам нежной продукции порой приходится вступать в гонку со временем. В Европе бум заказов на букеты мимозы приходится на День святого Валентина и на 8 марта.