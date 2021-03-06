Сенат США возобновил рассмотрение "Американского плана спасения" президента Джо Байдена. После почти девятичасового перерыва республиканцы уговорили представителя "умеренного" крыла Демократической партии Джо Мэнчина поддержать предложенную ими поправку по пособиям по безработице. Речь идет о дополнительных еженедельных выплатах в размере $400 до конца августа.

Но битва за пакет мер стимулирования пострадавшей от пандемии экономики еще не окончена.

"Они составили целый список желаний, никаким образом не связанных с коронавирусом. Никто из нас на это не купится. Они хотят воспользоваться возможностью и направить деньги на реализацию желаний из своего либерального списка. COVID - только предлог. Мы этого не допустим", - заявил Линдси Грэм, сенатор-республиканец.

В пятницу в Белом доме по инициативе Джо Байдена состоялся "круглый стол", посвященный тем, кто потенциально сможет воспользоваться пакетом помощи на общую сумму в $ 1,9 триллионов.

Ранее законопроект уже одобрила Палата представителей Конгресса.

"Последние отчеты о количестве рабочих мест явно свидетельствуют о том, что "Американский план спасения" крайне необходим. У нас на 9,5 миллионов рабочих мест меньше, чем в прошлом году. При таком раскладе мы сможем вернуться на прежний уровень не ранее, чем через два года", - отметил президент.

План предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией, в частности, на создание центров массовой вакцинации. Около $1 трлн должно пойти на оказание помощи населению, а остальная сумма - на стимулирование экономики.