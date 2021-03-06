Папа римский встретился с духовным лидером шиитов в Ираке ас-Систани

Во второй день апостольского визита в Ирак папа римский Франциск провел межрелигиозную встречу с участием мусульман, христиан и представителей других конфессий. Она состоялась в районе, где в древности располагался шумерский город Ур. Здесь по преданию родился библейский Авраам, который в исламе соответствует пророку Ибрахиму.

"Мы служим господу, чтобы не стать рабами себялюбия. Ведь бог призывает нас к любви. Истинная вера - это поклонение богу и любовь к ближнему", - заявил Франциск.

Ранее глава Римско-католической церкви провел первую в истории папства встречу с духовным лидером шиитов Ирака аятоллой Али аль-Систани в Эн-Наджафе. Понтифик заявил, что диалог религий - залог мира на Ближнем Востоке, и поблагодарил собеседника за защиту слабых перед лицом насилия. В 2014 году аятолла выступил с призывом к народу противостоять группировке "Исламское государство".

Для поддержания мер безопасности в городе были мобилизованы 25 тысяч правоохранителей.